تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم السبت 2 مايو وتستمر حتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وفي إطار جهود استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد "الأنصاري"، خلال متابعته اللحظية لسير الأعمال عبر شاشات مركز السيطرة، أن أجهزة المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لقرارات الإزالة والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة أو تعدٍ على أراضي الدولة.

محافظ الجيزة: إزالة جميع أشكال التعديات

أوضح المحافظ، أن الموجة تستهدف إزالة جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، مع تكثيف الحملات الميدانية اليومية لمنع عودة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وتابع المحافظ عددًا من الحالات أثناء تنفيذ الإزالات، شملت إزالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمنطقة جبل جرزا بمركز العياط على مساحة فدان، مع وضع لافتات تفيد استرداد الأرض لصالح الدولة، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة 700 متر مربع بمركز كرداسة.

كما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالتين بمركز منشأة القناطر (الوحدة المحلية ببرقاش)، عبارة عن غرف مقامة على أراضٍ زراعية، فضلًا عن إزالة عدد من المتغيرات المكانية بحي الهرم، وتنفيذ حالتي إزالة حتى حد الترخيص بنطاق حي الوراق.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 150 مترًا مربعًا، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 5 حالات بمركز أطفيح، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ بعرب غمازة بمركز الصف.

كما تم إزالة سور على مساحة 80 مترًا تعديًا على الأراضي الزراعية في المهد بنطاق مركز أبو النمرس بمناطق ترسا والشلايش، بجوار خطوط الضغط العالي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لاستعادة أراضيها والتصدي للمخالفات.