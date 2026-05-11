أدلى مالك مدرسة "هابي لاند" الخاصة، المتهم بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة، بأقواله أمام جهات التحقيق، عقب مواجهته بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقوال المتهم أمام النيابة

وأقر المتهم، خلال تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، بأنه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، لكنه نفى تعمده التحرش بالأطفال أو هتك عرضهم.

وقال المتهم في أقواله: "كنت بطبطب عليهم ومش قصدي حاجة وحشة.. دول زي أحفادي"، مؤكدًا أنه اعتاد التعامل مع الأطفال بحنية، بحسب ما ورد في التحقيقات.

فحص الفيديو والأدلة الجنائية

وعقب مواجهة المتهم، أمرت النيابة بعرضه على خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام، لإجراء القياسات البيومترية ومضاهاة ملامحه بمقطع الفيديو المتداول.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن الفيديو سليم بالكامل، ولم يتعرض لأي تلاعب أو تعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أكد التقرير أن المتهم هو الشخص الظاهر بالمقطع.

إحالة المتهم للجنايات

وانتهت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

كما أمرت النيابة العامة بإحالة أحد مالكي المدرسة الخاصة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

بداية الواقعة وتحريات النيابة

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، التابعة لدائرة قسم أوسيم.

وباشرت النيابة التحقيقات فورًا، واستمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم وعدد من الشهود، كما تحفظت على كاميرات المراقبة داخل المدرسة وقامت بتفريغها، إلى جانب معاينة مكان الواقعة.

دعم نفسي للأطفال المجني عليهم

كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بـالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأظهرت التحقيقات أن الفيديو المتداول التقطته كاميرات المدرسة خلال سبتمبر 2024، فيما أكدت تحريات الشرطة أن المتهم أحد مالكي المدرسة محل الواقعة.

