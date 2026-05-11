إعلان

"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال

كتب : صابر المحلاوي

11:32 ص 11/05/2026 تعديل في 11:44 ص

المتهم في واقعة تحرش داخل مدرسة بشتيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى مالك مدرسة "هابي لاند" الخاصة، المتهم بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة، بأقواله أمام جهات التحقيق، عقب مواجهته بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقوال المتهم أمام النيابة

وأقر المتهم، خلال تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، بأنه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، لكنه نفى تعمده التحرش بالأطفال أو هتك عرضهم.

وقال المتهم في أقواله: "كنت بطبطب عليهم ومش قصدي حاجة وحشة.. دول زي أحفادي"، مؤكدًا أنه اعتاد التعامل مع الأطفال بحنية، بحسب ما ورد في التحقيقات.

فحص الفيديو والأدلة الجنائية

وعقب مواجهة المتهم، أمرت النيابة بعرضه على خبراء الأدلة الجنائية بمصلحة الأمن العام، لإجراء القياسات البيومترية ومضاهاة ملامحه بمقطع الفيديو المتداول.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية أن الفيديو سليم بالكامل، ولم يتعرض لأي تلاعب أو تعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أكد التقرير أن المتهم هو الشخص الظاهر بالمقطع.

إحالة المتهم للجنايات

وانتهت تحقيقات فريق نيابة حوادث شمال الجيزة إلى توجيه تهمة هتك العرض للمتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.

كما أمرت النيابة العامة بإحالة أحد مالكي المدرسة الخاصة إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

بداية الواقعة وتحريات النيابة

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، التابعة لدائرة قسم أوسيم.

وباشرت النيابة التحقيقات فورًا، واستمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم وعدد من الشهود، كما تحفظت على كاميرات المراقبة داخل المدرسة وقامت بتفريغها، إلى جانب معاينة مكان الواقعة.

دعم نفسي للأطفال المجني عليهم

كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بـالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وأظهرت التحقيقات أن الفيديو المتداول التقطته كاميرات المدرسة خلال سبتمبر 2024، فيما أكدت تحريات الشرطة أن المتهم أحد مالكي المدرسة محل الواقعة.

اقرأ أيضا:

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة

"فيتامينات الموت".. كيف أنهى سائق توك توك حياة زوجته وطفليه في دمياط؟

"دش وتكييف فوق الهرم".. القصة الكاملة لفيديو أشعل السوشيال ميديا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بشتيل مدرسة هابي لاند هتك عرض النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة
أخبار المحافظات

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة
مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
رياضة محلية

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
اقتصاد

بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
أخبار المحافظات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
زووم

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟