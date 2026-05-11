أجرى أحمد الأنصاري جولة ميدانية موسعة بعدد من قرى مركزي أوسيم وكرداسة، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء، والوقوف على مدى انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أوسيم، كلف المحافظ برفع إحدى مناطق الفرز العشوائي للمخلفات، مع إزالة تجمعات القمامة المتواجدة بعدد من النقاط داخل القرية، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي بؤر للمخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري.

ورصد المحافظ وجود إشغالات بطريق جزيرة محمد بالكوم الأحمر، ووجه برفعها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حرم الطريق العام. كما وجه بتحرير محاضر لعدد من المحال التجارية بشارع الكوم الأحمر – أوسيم، بسبب قيامها برش المياه بالطريق العام بما يتسبب في إعاقة الحركة وتشويه المظهر الحضاري.

وخلال الجولة، ضبط محافظ الجيزة عددًا من حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الكوم الأحمر، ووجه بإزالة التعديات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الرقعة الزراعية.

كما رصد تجمعات للقمامة بقرية شنبارى، إلى جانب نقطة تجمع للمخلفات خلف مقر الوحدة المحلية بالكوم الأحمر، موجهًا بسرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وفي ضوء ما تم رصده من تقصير وإهمال جسيم، قرر المحافظ إعفاء رئيس قرية الكوم الأحمر من مهام عمله وإحالته للتحقيق، بسبب تدني مستوى النظافة وعدم التعامل الجاد مع مخالفات البناء.

كما أبدى الأنصاري استياءه من تدني مستوى النظافة بوحدة برطس التابعة لمركز أوسيم، إلى جانب رصد أعمال بناء مخالف على الأراضي الزراعية، موجهًا بسرعة إزالة المخالفات والتعامل الحاسم معها.

وقرر محافظ الجيزة إعفاء رئيس قرية برطس من مهام عمله وإحالته للتحقيق بسبب القصور الجسيم وعدم المتابعة الميدانية، مكلفًا برفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة بمناطق زاوية ثابت ومدخل الزيدية وطريق سعد زغلول، مع المتابعة المستمرة لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى.

كما كلف المحافظ بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام وقطاع المتابعة الميدانية، لمراجعة جميع النقاط الخاصة بأعمال البناء المخالف وحالة النظافة التي تم رصدها، والتعامل الفوري معها.

وخلال جولته، رصد المحافظ أعمال حرق للمخلفات بطريق البراجيل، إلى جانب وجود تجمعات للقمامة وإشغالات، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع المخلفات بصورة عاجلة.

وفي مركز كرداسة، تابع المحافظ حالة النظافة بطريق المنصورية، حيث رصد تجمعات للقمامة بجوار شارع الرشاح والطريق الأبيض، بالإضافة إلى نقاط فرز عشوائي للمخلفات بمدخل السوق وشارعي البركة وبلال بن رباح، موجهًا بسرعة رفع المخلفات وإزالة تلك النقاط العشوائية.

كما وجه برفع الإشغالات المتواجدة قبل السوق القديم بطريق المنصورية، لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المواطنين والمركبات، إلى جانب إزالة شدة خشبية مخالفة بمدخل شارع السوق وأبو رواش، فضلًا عن إزالة هنجر مخالف بطريق المنصورية.