إعلان

10 نقاط.. مجتبى خامنئي يكشف رؤيته بشأن الخليج ومضيق هرمز

كتب : وكالات

11:50 ص 11/05/2026 تعديل في 12:17 م

مجتبى خامنئي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي رؤية تتعلق بالخليج ومضيق هرمز، تضمنت مواقف مرتبطة بالوجود الأمريكي وأمن المنطقة ومستقبل إدارة المضيق، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مجتبى خامنئي تحديده 10 نقاط استراتيجية وصفها بأنها “بالغة الأهمية” بشأن “الخليج الفارسي ومضيق هرمز”، في وقت لم يظهر فيه علنًا حتى الآن منذ اختياره مرشدًا أعلى للجمهورية الإيرانية.

وجاءت الـ10 نقاط التي حددها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي كالتالي:

  • وجود القوات الأمريكية وتمركزهم في أراضي دول "الخليج الفارسي" العامل الأهم في انعدام الأمن في المنطقة.
  • عجز القواعد الأمريكية عن ضمان أمنها.
  • مستقبل مشرق لمنطقة "الخليج الفارسي"، بعيدًا عن أمريكا، وفي خدمة تقدم ورفاهية ورخاء شعوبها.
  • مصيرنا مشترك مع جيراننا في مياه "الخليج الفارسي وبحر عُمان".
  • لا مكان للأجانب "الأشرار في الخليج الفارسي" إلا في أعماق مياهه.
  • سلسلة انتصارات إيران الإسلامية في "الخليج الفارسي"، تمهد لنظام جديد في المنطقة والعالم.
  • تأمين منطقة "الخليج الفارسي" يحتاج توجيه "شكر عملي" لنجاح إدارة إيران لمضيق هرمز.
  • إزالة أرضيات سوء استغلال "العدو" لمضيق هرمز.
  • ضمان راحة وتقدّم شعوب المنطقة بالقواعد القانونية وتطبيق الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.
  • ابتهاج الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية النّاجمة عن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجتبى خامنئي مضيق هرمز إيران حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
زووم

نبيلة عبيد تتصدر التريند بسبب هاني شاكر.. ما القصة؟
الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"
زووم

الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"
من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
زووم

من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
شئون عربية و دولية

فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة
رابط منصة كيريو اليابانية لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى
مدارس

رابط منصة كيريو اليابانية لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لأولى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟