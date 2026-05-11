10 نقاط.. مجتبى خامنئي يكشف رؤيته بشأن الخليج ومضيق هرمز
كتب : وكالات
طرح المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي رؤية تتعلق بالخليج ومضيق هرمز، تضمنت مواقف مرتبطة بالوجود الأمريكي وأمن المنطقة ومستقبل إدارة المضيق، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مجتبى خامنئي تحديده 10 نقاط استراتيجية وصفها بأنها “بالغة الأهمية” بشأن “الخليج الفارسي ومضيق هرمز”، في وقت لم يظهر فيه علنًا حتى الآن منذ اختياره مرشدًا أعلى للجمهورية الإيرانية.
وجاءت الـ10 نقاط التي حددها المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي كالتالي:
- وجود القوات الأمريكية وتمركزهم في أراضي دول "الخليج الفارسي" العامل الأهم في انعدام الأمن في المنطقة.
- عجز القواعد الأمريكية عن ضمان أمنها.
- مستقبل مشرق لمنطقة "الخليج الفارسي"، بعيدًا عن أمريكا، وفي خدمة تقدم ورفاهية ورخاء شعوبها.
- مصيرنا مشترك مع جيراننا في مياه "الخليج الفارسي وبحر عُمان".
- لا مكان للأجانب "الأشرار في الخليج الفارسي" إلا في أعماق مياهه.
- سلسلة انتصارات إيران الإسلامية في "الخليج الفارسي"، تمهد لنظام جديد في المنطقة والعالم.
- تأمين منطقة "الخليج الفارسي" يحتاج توجيه "شكر عملي" لنجاح إدارة إيران لمضيق هرمز.
- إزالة أرضيات سوء استغلال "العدو" لمضيق هرمز.
- ضمان راحة وتقدّم شعوب المنطقة بالقواعد القانونية وتطبيق الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.
- ابتهاج الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية النّاجمة عن الإدارة الجديدة لمضيق هرمز.