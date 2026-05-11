قدم الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي، تتضمن إلغاء مكتب التنسيق، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمدارس، بهدف القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، والنائبة ولاء هرماس، بشأن سياسة الحكومة لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، لم تعد المؤهل الوحيد للالتحاق بالجامعات في مختلف دول العالم، مطالبًا بدراسة التجارب الدولية والاستفادة منها، عبر الاعتماد على اختبارات قبول بالكليات تقيس المهارات والقدرات والمعارف المؤهلة للتخصص، إلى جانب مجموع الثانوية العامة.

وشدد على أن تطبيق هذا النظام سيقضي على ظاهرة الغش، قائلا: الثانوية العامة لن تكون المحدد الوحيد لمستقبل الطالب.

وطالب بإلغاء مكتب التنسيق، الذي أنشئ عام 1951 حين كان عدد الجامعات في مصر 3 فقط، وعدد طلاب التوجيهية 110 آلاف طالب.

وأوضح أن الوضع تغير جذريًا، إذ يضم التعليم العالي حاليًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 128 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وفروعًا لجامعات أجنبية، بالإضافة إلى 182 معهدًا عاليًا في مختلف التخصصات، بينما وصل عدد طلاب الثانوية العامة إلى 820 ألف طالب، ما يلغي الحاجة إلى مكتب التنسيق.

نظام الساعات المعتمدة بالمدارس

واقترح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، تطبيق نظام الساعات المعتمدة في المدارس، على غرار المعمول به في الجامعات والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث يحصل الطالب على "الدبلومة المدرسية العليا" بعد إتمام 175 ساعة دراسية معتمدة، ثم يتقدم بها للجامعة ويخضع لاختبار القبول بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

وشدد رئيس لجنة التعليم على ضرورة إضافة مواد الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات إلى مناهج التعليم قبل الجامعي، ولو على مستوى الأساسيات، لمواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل.

واستشهد بنظام جامعة هارفارد الأمريكية، الذي يعتمد على عرض مشكلات مجتمعية حقيقية على الطلاب للعمل على حلها.

نظام الفصل المقلوب

ودعا إلى تغيير أسلوب التدريس بشكل جذري، ليقوم على ورش العمل والمشروعات وحلقات النقاش والتحليل، مع اعتماد الطالب على البحث بالمكتبة والمراجع العلمية، وهو ما يعرف بـ"نظام الفصل المقلوب"، الذي يسهم في تنمية الفكر والمعرفة واكتساب المهارات، بدلًا من الحفظ والتلقين.

وأشاد "دعبس" بما تحقق من نهضة تعليمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، انعكست في التوسع الكمي والنوعي بمؤسسات التعليم العالي.