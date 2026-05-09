كشف مصدر بوزارة وزارة التنمية المحلية والبيئة، التوصل إلى حل جديد يتعلق بالمنازل التي حصلت على نموذج (8) خارج الحيز العمراني، ولم تتمكن من استخراج نموذج المرافق وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

حل جديد للمنازل خارج الحيز العمراني

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم الاستقرار على إعداد نموذج بديل جديد للمرافق، سيتم إتاحته عبر المنظومة الإلكترونية بكود جديد، بحيث يتقدم المواطن الحاصل على نموذج (8) خارج الحيز العمراني بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على النموذج، على أن يتم سداد رسوم تقدر بنحو 2000 جنيه.

شهادة مطابقة بيانات التصالح على مخالفات البناء

أضاف أنه عقب تقديم الطلب يتم تحديد موعد للمعاينة من جانب الجهات المعنية، بهدف مطابقة بيانات التصالح على أرض الواقع، ثم إصدار نموذج المرافق للوحدات السكنية التي تم تقنين أوضاعها خارج الحيز العمراني.

وأشار إلى أن هذا النموذج سيكون مستندًا رسميًا معتمدًا لدى شركات المرافق المختلفة، بما يتيح تحويل العدادات من نظام «كودي» إلى نظام دائم، إلى جانب السماح بإيصال المرافق للوحدات التي لم تصلها الخدمات بعد.

ولفت المصدر إلى أن تطبيق هذا النظام الجديد من شأنه تنظيم أوضاع محاسبة استهلاك الكهرباء والمرافق، بحيث يتم التعامل مع الحالات التي تم تقنينها وفق الضوابط الرسمية لشركات التوزيع، بما يضمن إدراجها ضمن نظم المحاسبة المعتمدة بدلًا من النظم الاستثنائية.