من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟

استضاف الإعلامي أحمد سالم في برنامجه "كلمة أخيرة"، الفنانة يسرا اللوزي والمخرج كريم العدل، حيث تحدثا عن دورها في مسلسل "كان ياما كان"، وأبرز الصعوبات التي واجهتهما خلال التصوير.

تصريحات يسرا اللوزي في برنامج "كلمة أخيرة"

وقالت يسرا اللوزي: "أنا طول عمري متربية في بيت فني، وخلال السنوات الأخيرة قدمت أدوارًا كثيرة من غير مكياج، زي فيلم (ساعة ونص)، وكان فيه مشاهد صعبة جدًا زي مشهد الطلاق ومشهد وأنا بزعق لأمي".

وأضافت: "أنا وداليا في نفس المرحلة العمرية، لكنها شخصية تعيسة لأنها مش مبسوطة بقالها سنين، وأنا بحكم خبرتي عارفة إن الجواز ممكن يكون صعب، ومش زي ما الناس فاكرة إنه هروب من بيت الأهل وبس، فيه مسؤوليات ومشاكل ولازم نراعي بعض".

تفاصيل مسلسل "كان ياما كان"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة تمر بأزمة منتصف العمر، حين تقرر الزوجة كسر قيود الزواج والمطالبة بالطلاق بحثًا عن حياة جديدة.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل.

اقرأ أيضًا:

من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا





تصدر عربيًا.. عمرو دياب يصعد للمركز 151 عالميا ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقميًا



