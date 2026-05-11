إعلان

الجواز مش سهل.. يسرا اللوزي تتحدث عن كواليس مسلسل "كان ياما كان"

كتب : سهيلة أسامة

11:18 ص 11/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    يسرا اللوزي (2)
  • عرض 7 صورة
    كواليس مسلسل كان ياما كان (2)
  • عرض 7 صورة
    يسرا اللوزي (5)
  • عرض 7 صورة
    يسرا اللوزي (3)
  • عرض 7 صورة
    يسرا اللوزي (4)
  • عرض 7 صورة
    كواليس مسلسل كان ياما كان (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضاف الإعلامي أحمد سالم في برنامجه "كلمة أخيرة"، الفنانة يسرا اللوزي والمخرج كريم العدل، حيث تحدثا عن دورها في مسلسل "كان ياما كان"، وأبرز الصعوبات التي واجهتهما خلال التصوير.

تصريحات يسرا اللوزي في برنامج "كلمة أخيرة"

وقالت يسرا اللوزي: "أنا طول عمري متربية في بيت فني، وخلال السنوات الأخيرة قدمت أدوارًا كثيرة من غير مكياج، زي فيلم (ساعة ونص)، وكان فيه مشاهد صعبة جدًا زي مشهد الطلاق ومشهد وأنا بزعق لأمي".

وأضافت: "أنا وداليا في نفس المرحلة العمرية، لكنها شخصية تعيسة لأنها مش مبسوطة بقالها سنين، وأنا بحكم خبرتي عارفة إن الجواز ممكن يكون صعب، ومش زي ما الناس فاكرة إنه هروب من بيت الأهل وبس، فيه مسؤوليات ومشاكل ولازم نراعي بعض".

تفاصيل مسلسل "كان ياما كان"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة تمر بأزمة منتصف العمر، حين تقرر الزوجة كسر قيود الزواج والمطالبة بالطلاق بحثًا عن حياة جديدة.

وشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، أبرزهم ماجد الكدواني، عارفة عبد الرسول، نهى عابدين، يوسف عمر، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل.

اقرأ أيضًا:
من بينهم ليلى زاهر وحاتم صلاح.. نجوم ينتظرون أخبارًا سعيدة قريبًا

تصدر عربيًا.. عمرو دياب يصعد للمركز 151 عالميا ويقتحم قائمة أقوى الفنانين رقميًا

يسرا اللوزي كلمة أخيرة كان ياما كان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يتقدمهم بنتايك.. 5 غيابات تضرب الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

يتقدمهم بنتايك.. 5 غيابات تضرب الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
أخبار المحافظات

"دوّخ مدينة السادات".. القصة الكاملة لرحلة الـ 10 أيام في مطاردة نسناس
بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
اقتصاد

بعد رفض المقترح الإيراني.. كيف تحركت أسعار النفط والذهب والدولار؟
رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي
شئون عربية و دولية

رفع العقوبات وسيادة على هرمز.. تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي
بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة
زووم

بعد تصريحاتها الأخيرة.. 20 صورة لـ يسرا اللوزي بإطلالات مميزة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟