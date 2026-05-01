تبدأ وزارة التنمية المحلية الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، غدًا السبت الموافق 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع مختلف المحافظات والجهات المعنية.

الموجة 19 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

تستهدف الموجة الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، والتعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.

كما تستهدف الموجة جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.

واستعرضت الوزارة، الإطار التنفيذي للموجة الـ29، مشيرة إلى الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق أعمال الإزالة عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.