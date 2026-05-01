تشمل مخالفات البناء.. انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات السبت المقبل

كتب : محمد نصار

07:00 ص 01/05/2026

الدكتورة منال عوض

تبدأ وزارة التنمية المحلية الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، غدًا السبت الموافق 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع مختلف المحافظات والجهات المعنية.

الموجة 19 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

تستهدف الموجة الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، والتعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.

كما تستهدف الموجة جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.

واستعرضت الوزارة، الإطار التنفيذي للموجة الـ29، مشيرة إلى الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق أعمال الإزالة عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مايا دياب جريئة ومي سليم بـ"جيب" قصيرة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
رياضة محلية

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
زووم

آخرهم شاكيرا .. حوادث مأساوية لوفاة عمال وفنيين أثناء تجهيز وإقامة حفلات
هل الشعير أفضل من القمح؟ د. مجدي نزيه يكشف مفاجأة
أخبار مصر

هل الشعير أفضل من القمح؟ د. مجدي نزيه يكشف مفاجأة
10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
أخبار مصر

10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع

أخبار

المزيد

بسبب عقبة الكونجرس.. إدارة ترامب تعلن "انتهاء" حرب إيران
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة