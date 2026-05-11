فيروس هانتا.. فرنسا تعلن تسجيل أول حالة إصابة

كتب : محمد جعفر

10:51 ص 11/05/2026

قالت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست يوم الاثنين إن امرأة فرنسية تم إجلاؤها من سفينة سياحية ثبتت إصابتها بفيروس هانتا، وتدهورت حالتها الصحية في المستشفى خلال الليل.

إصابة على متن السفينة الموبوءة

كانت المرأة من بين خمسة ركاب فرنسيين أعيدوا إلى باريس أمس الأحد، من على متن السفينة الموبوءة "إم في هونديوس"، وقد ظهرت عليها الأعراض أثناء الرحلة إلى باريس، حسبما صرح ريست لإذاعة "فرانس إنتر" العامة.

فرض حجر صحي على المصابين

أوصت منظمة الصحة العالمية بالمراقبة الدقيقة للركاب السابقين، وقامت العديد من الدول بفرض الحجر الصحي عليهم.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن أحد الأمريكيين من بين الـ 17 الذين تم نقلهم جواً إلى نبراسكا جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس هانتا، لكنه لا يعاني من أي أعراض.

