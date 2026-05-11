استقبلت اليوم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والوفد المرافق، بأحد الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بقرية دنشال، التابعة لمركز دمنهور، للمشاركة في فعاليات احتفالية ميكنة حصاد القمح ضمن برنامج "كافي".

وضم الوفد، لونا أنجليني مارينوتشي، السكرتير الأول بسفارة إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور تيبيريو كياري، رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وريتا بتريلي، مديرة برنامج EU-KAFI، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية.

دعم الزراعة الحديثة وتقليل الفاقد

ورحبت محافظ البحيرة بوزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي وجميع الحضور، مؤكدة أن مشروع «كافي» يمثل أحد النماذج المهمة لدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة عمليات حصاد القمح وتقليل نسب الفاقد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وأشادت المحافظ بالتعاون المثمر بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة البناءة في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة الإنتاجية.

جولات ميدانية ولقاءات مع المزارعين

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة تفقد محطة خدمة الحيازات بمركز البحوث الزراعية بدمنهور، وجولة إرشادية للآليات الزراعية المقدمة من برنامج «كافي»، بالإضافة إلى حضور معرض لنتائج حصاد القمح ومحاصيل المزارعين، إلى جانب لقاء عدد من المزارعين المتدربين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.