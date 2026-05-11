بدء الجلسة العامة لـ "الشيوخ" لبحث سياسة الحكومة بشأن مواجعة الغش بالثانوية

كتب : نشأت حمدي

11:41 ص 11/05/2026

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، صباح الاثنين، الجلسة العامة، لعرض طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس اليابانية، واستعداد امتحانات الثانوية العامة.

ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب أحمد العوضي، وكيل المجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية"، في ظل التوسع في هذا النموذج التعليمي الذي يعتمد على أنشطة "التوكاتسو".

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة طلب النائبة ولاء هرماس، وأكثر من عشرين عضوًا، حول سياسة الحكومة في "تأمين امتحانات الثانوية العامة للحد من ظاهرة الغش الجماعي"، وذلك قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما يناقش الشيوخ، طلب النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي"، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة السفر.

