اتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارًا إيقاف تشغيل القطارين رقمي 1117 و1116 على خط القاهرة – طنطا والعكس، بشكل مؤقت اعتبارًا من 6 أبريل الجاري.

وأكدت الهيئة، في تعليمات انضمامية ضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات المعنية، بما يشمل قطاعات المسافات الطويلة والقصيرة (التشغيل – المبيعات والتسويق – خدمة العملاء).

كما يشمل ذلك قطاعات الصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق المختلفة، والإدارة المركزية لشؤون منطقة القاهرة ووسط الدلتا، وإدارة التشغيل على الشبكة، والمراقبة المركزية بطنطا، ومركز التحكم في الحركة المركزية، وشرطة السكة الحديد

وتسري التعليمات كذلك على شركتي "إنتر بلاس" و"الخدمات المتكاملة"، لضمان انتظام العمل والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

كان الفريق مهندس كامل الوزير قد وجه بضرورة تنفيذ خطة محكمة لترشيد الاستهلاك وزيادة الإيرادات تماشي مع توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.