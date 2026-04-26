تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة "البلو هول" بمحمية أبو جالوم بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات والاستماع إلى مطالب المجتمع المحلي والعاملين بالمنطقة.

لقاء مع المجتمع المحلي لبحث التحديات

خلال جولتها، التقت الوزيرة ممثلي الجمعيات الأهلية والعاملين بالأنشطة السياحية من أصحاب الكافتيريات والمطاعم، حيث استمعت إلى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وبحثت سبل التعاون المشترك لتطوير الخدمات بما يحافظ على القيمة البيئية للمحمية والشعاب المرجانية.

خطة متكاملة وهوية بصرية للمنطقة

وجهت الوزيرة بإعداد مخطط متكامل لتطوير منطقة "البلو هول"، يتضمن تنفيذ هوية بصرية موحدة تعكس مكانتها السياحية العالمية، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائحين، بما يوفر تجربة سياحية فريدة تتوافق مع المعايير الدولية، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي

كما تابعت الوزيرة تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني لرسوم دخول المحمية، بهدف تنظيم الزيارات والحد من التعاملات النقدية، عبر استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني، بما يعزز الشفافية وكفاءة الإدارة.

التصدي للممارسات السلبية لحماية الشعاب المرجانية

شددت الوزيرة على ضرورة مواجهة أي ممارسات أو أنشطة غير مسؤولة تؤثر على الشعاب المرجانية، مع إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية وضبط حركة دخول الزوار، حفاظًا على الموارد الطبيعية باعتبارها ثروة قومية.

إشراك المجتمع المحلي في جهود الحماية

وجهت الوزيرة بإصدار كارنيهات "مراقب بيئي" لعدد من ممثلي الجمعيات والمجتمع المحلي، لدعم جهود حماية المحمية، إلى جانب توفير برامج تدريبية لهم لرفع الوعي البيئي لدى الزوار وتقديم معلومات علمية حول الموارد الطبيعية.

تحسين منظومة المخلفات ودعم الاستدامة

كما أكدت أهمية التعاون بين قطاع المحميات ومشروع "جرين شرم" والمجتمع المحلي، لتحسين منظومة إدارة المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، مع الحفاظ على العاملين بالمنطقة كجزء أساسي من منظومة التطوير.

إشادة بدور المجتمع المحلي

من جانبهم، أعرب ممثلو المجتمع المحلي عن تقديرهم لزيارة الوزيرة واهتمامها بمتابعة احتياجات المنطقة، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون في تنفيذ خطة التطوير والحفاظ على المحمية.

وأكدت الوزيرة في ختام جولتها أن المجتمع المحلي يمثل شريكًا رئيسيًا في حماية وتنمية الموارد الطبيعية، مشددة على أهمية تكامل الجهود لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

الإسكان: استثمارات تتجاوز 59 مليار جنيه لتنمية شاملة في سيناء



