منحت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، اسم الإعلامية الكبيرة الشهيدة سلوى حجازي، وسام ماسبيرو، تقديرًا لمسيرتها الإعلامية وإسهاماتها البارزة، وذلك خلال فعاليات العرض الأول للفيلم الوثائقي "الرحلة 114" الذي أُقيم على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتسلّم أبناء الراحلة وسام ماسبيرو خلال افتتاح العرض الأول للفيلم، الذي يتناول قصة إسقاط طائرة ركاب مدنية ليبية بواسطة طائرات عسكرية إسرائيلية عام 1973، في حادثة يعيد الفيلم تسليط الضوء عليها، مطالبًا بإعادة فتح ملفها والتحقيق في ملابساتها.

وشهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا، إذ امتلأ المسرح بالكامل، وسط مشاركة عدد من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، من بينهم المخرج مجدي لاشين الأمين العام للهيئة، والدكتور هاني حسن مدير المسرح الصغير بدار الأوبرا، والمخرج محمد الجوهري رئيس التليفزيون، والدكتور عبدالعزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية، ومنال الدفتار رئيسة القناة الأولى.

وأشاد الحضور بالفيلم الوثائقي، فيما وجّه المسؤولون الشكر لفريق العمل، وعلى رأسهم: رئيسة القناة الأولى منال الدفتار، والمخرج سامح خضير، والكاتب محمد مسعد، ومدير التصوير أحمد الفارة، ومسؤول المونتاج مصطفى بليغ، تقديرًا لما قدموه من عمل وثائقي يوثق واحدة من القضايا التاريخية المهمة.

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