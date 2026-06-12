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ألقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، محاضرة علمية وثقافية بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان "جزيرة بيجة.. إحياء كنز منسي: أسرار تنقيب أثري على نهر النيل"، وسط حضور جماهيري وأكاديمي كبير، وذلك في إطار دعم العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والآثار.

وزيرة الثقافة: منطقة الشلال الأول من أجمل مناطق مصر

تناولت وزيرة الثقافة، من واقع خلفيتها الأكاديمية كأستاذة للحضارة المصرية القديمة وباحثة بجامعة السوربون، الأهمية التاريخية والأثرية والجغرافية لمنطقة الشلال الأول بأسوان، واصفة إياها بأنها "واحدة من أجمل مناطق مصر وتستحق دراسة شاملة ومعمقة".

جيهان زكي تستعرض توثيق المؤرخين العرب للمنطقة

سلطت الوزيرة الضوء على المواقع الأثرية العريقة بالمنطقة، مستشهدة بكتابات عدد من كبار الجغرافيين والمؤرخين العرب والمسلمين، من بينهم الإدريسي والمسعودي وياقوت الحموي، الذين وثقوا مدينة بلاق التاريخية والمنطقة المحيطة بجزيرتي فيلة وبيجة باعتبارها مركزًا تجاريًا وثقافيًا مهمًا عبر العصور.

عرض وثائقي يكشف أسرار جزيرة بيجة

قدمت وزيرة الثقافة عرضًا بصريًا ووثائقيًا تضمن صورًا وخرائط طبوغرافية فرنسية قديمة، إلى جانب نصوص ومخطوطات عربية تاريخية توثق جغرافيا الجنادل النيلية.

كما استعانت بلوحة الفنان العالمي ديفيد روبرتس لتوضيح كيف استحوذت جزيرة فيلة على الاهتمام التاريخي والسياحي، بينما ظلت جزيرة بيجة بعيدة عن الأضواء رغم قيمتها الأثرية الكبيرة.

وزيرة الثقافة: حان الوقت لإعادة البريق المعرفي لجزيرة بيجة

أكدت الدكتورة جيهان زكي أن جزيرة بيجة كانت تتمتع بمكانة مقدسة في العصور القديمة، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لإعادة اكتشافها وإبراز قيمتها الحضارية من خلال أعمال البحث والتنقيب العلمي الجارية.

جيهان زكي: الحضارة المصرية من أعظم الحضارات الإنسانية

شددت وزيرة الثقافة على أن الحضارة المصرية القديمة تعد واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية وأكثرها تأثيرًا في التاريخ، بما تمتلكه من إرث ثقافي وأثري يعكس عبقرية الإنسان المصري وقدرته على بناء هوية حضارية امتد أثرها إلى مختلف أنحاء العالم.

وزيرة الثقافة: التعاون الدولي ضرورة لحماية التراث الإنساني

أكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية وصون التراث الإنساني، خاصة بين المؤسسات العلمية والثقافية الكبرى والمتاحف العالمية، وفي مقدمتها متحف اللوفر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في تبادل الخبرات ودعم جهود الحفاظ على التراث المشترك للبشرية.

دعوة لتعزيز الشراكة الثقافية المصرية الفرنسية

أكدت على أهمية استمرار الشراكة بين مصر وفرنسا في مجالات الثقافة والفنون، بما يعزز من حضور الثقافة المصرية في المحافل الدولية، ويدعم رسالتها الإنسانية باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث العالمي.