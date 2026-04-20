التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة «هواوي مصر»، برئاسة بنجامين هو، الرئيس التنفيذي، وتوني بو، رئيس قسم الطاقة الرقمية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، وطرح حلول لضمان استمرارية واستدامة التيار الكهربائي خلال أوقات الذروة، خاصة في فصل الصيف.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة العمل لتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود،

واستعرض الوزير خلال اللقاء مجالات الشراكة مع الشركة الصينية، لدعم تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، حيث تناول الاجتماع مناقشة الحلول المقترحة لضمان أمن واستقرار واستدامة التيار الكهربائي، في ضوء الطلب المتزايد وزيادة دمج مصادر الطاقة المتجددة.

كما تم بحث استراتيجيات تعزيز مرونة الشبكة وكفاءتها التشغيلية، وآليات التعامل مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية، إلى جانب مناقشة استخدام التقنيات المتقدمة التي تمتلكها «هواوي»، مثل أنظمة التوزيع الذكية (IDS)، ودورها في تقليل تأثير دمج الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على الشبكة الكهربائية، فضلاً عن الحلول الرقمية المبتكرة لدعم التوسع المستدام في موارد الطاقة المتجددة مع الحفاظ على استقرار الشبكة.

شراكة مصر و"هواوي" لتطوير الشبكة الكهربائية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن شركة «هواوي» تُعد شريكًا موثوقًا، مشيرًا إلى أن من أبرز مجالات التعاون التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية القادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، ونقل الكهرباء بكفاءة عالية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف وصول نسبة الطاقة النظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأضاف أن ذلك يتطلب التوسع في منظومات تحقيق استقرار الشبكة القومية، لا سيما أنظمة تخزين الطاقة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات «هواوي» في مجالات الشبكات والمدن الذكية وكفاءة الطاقة، فضلًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الكهرباء.

وشدد الوزير على أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمثل أحد أهم ركائز تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، وأن التحول إلى الشبكات الذكية يمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الكهرباء، خاصة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.