أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا الثلاثاء 9 يونيو 2026، وسط أجواء شديدة الحرارة نهارًا على معظم المناطق، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترات الذروة.

وقالت "الهيئة" في بيان رسمي، إن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلًا على معظم المناطق، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

كشفت "هيئة الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء موضحةً أن القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية للعظمى و23 للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 29 للعظمى و21 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 31 للعظمى و20 للصغرى، والوجه البحري 36 للعظمى و22 للصغرى، وشمال الصعيد 41 للعظمى و25 للصغرى، بينما تسجل جنوب الصعيد 44 درجة للعظمى و29 للصغرى.

وأوضحت "الهيئة" أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين أعلى من المسجلة في الظل، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية غدًا

حذرت "الأرصاد" من تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت "الهيئة" أن نشاطًا للرياح قد يشهده عدد من المناطق، خاصة القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل دوري، موضحة أن هذه التوقعات تستند إلى أحدث خرائط الطقس، وسيتم تحديثها في حال حدوث أي تغيرات، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية الصادرة عنها أولًا بأول.

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