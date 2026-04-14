أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن آخر موعد لاستكمال ومراجعة بيانات برامج الحج السياحي 2026.

أضافت غرفة السياحة، بحسب منشور لها، حصل "مصراوي" على نسخمة منه، أن يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 يمثل الموعد النهائي أمام الشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج السياحي، لاستكمال ومراجعة بيانات البرامج المسجلة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لموسم الحج السياحي الجديد.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن الإدارة العامة للسياحة الدينية تواصل حاليًا مراجعة بيانات حجاج السياحة بمختلف فئاتهم، والتي تم إدراجها من قبل الشركات عبر موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر الرابط، من هنا، trans.hajj.gov.eg، وذلك وفقًا للإجراءات المنظمة لقانون السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، بما يضمن دقة البيانات قبل اعتمادها النهائي.

مراجعة شاملة لبرامج الحج السياحي

طالبت غرفة شركات السياحة جميع الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة إجراء مراجعة نهائية ودقيقة لكافة البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني، والتأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح، بما يضمن تفادي أي أخطاء قد تؤثر على إجراءات التنفيذ.

وأكدت الغرفة أن على الشركات الدخول إلى الموقع واختيار قائمة الشركات السياحية ثم مسار الحج، واتباع الخطوات المحددة لاستكمال التحديثات المطلوبة.

التحقق من بيانات الإقامة وتواريخ الرحلات

شددت الغرفة على أهمية التأكد من إدراج بيانات سكن الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع توضيح تواريخ الوصول والمغادرة الخاصة بكل برنامج سياحي على حدة.

كما طالبت الشركات بإضافة أي مستندات حديثة مطلوبة عبر النظام الإلكتروني، ورفعها من خلال القائمة المخصصة لمستندات البرامج، لضمان اكتمال الملفات بشكل رسمي ودقيق.

وأكدت الغرفة ضرورة رفع المستندات التي تثبت حجوزات السفر الخاصة بالحجاج، إلى جانب توضيح وسيلة السفر المعتمدة لكل حاج، بما يضمن توثيق البيانات بشكل دقيق يعكس الواقع الفعلي لبرامج الحج.

كما شددت على أهمية الالتزام الكامل في إدخال البيانات بدقة متناهية، لما لذلك من تأثير مباشر على توزيع الخدمات مثل بطاقات "نسك" ووصول الأمتعة إلى أماكن إقامة الحجاج دون تأخير، في إطار مبادرة “حاج بلا حقيبة” التي تنفذها المملكة العربية السعودية.

وأكدت غرفة السياحة، على أن دقة البيانات المسجلة تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح موسم الحج السياحي، وضمان تقديم خدمات منظمة للحجاج منذ لحظة الوصول وحتى انتهاء المناسك، بما يعكس كفاءة الشركات السياحية وحرصها على الالتزام بالمعايير التنظيمية.