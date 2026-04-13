قال الإعلامي محمود سعد، إن أجواء شم النسيم تمثل لديه حالة خاصة من الحنين والذكريات التي لا تُنسى، مشيرًا إلى ارتباط هذه المناسبة بطقوس عائلية وفنية عميقة ظلت راسخة في وجدانه منذ الطفولة.

ماذا كان يفعل محمود سعد في ليلية شم النسيم؟

أوضح "سعد" خلال فيديو بثّه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن ليلية شم النسيم كانت دائمًا تحمل طابعًا مختلفًا، إذ ارتبطت في ذاكرته بأغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، إلى جانب سهرات عائلية دافئة، رغم تقديره للفنان فريد الأطرش، مؤكدًا أن تلك الليلة كانت "ليلة عاطفية" يعيشها الناس بين الغناء والبهجة واستحضار الذكريات.

محمود سعد يروي تفاصيل "صينية شم النسيم" في بيت عائلته

توقف "الإعلامي" عند تفاصيل عائلية دقيقة من ملامح الاحتفال، لافتًا إلى أن والدته كانت تحرص على إعداد "صينية شم النسيم" بطريقة تقليدية، تشمل تزيين البيض بألوان متعددة باستخدام نشارة الخشب والأصباغ البسيطة، مع تشكيل مجسمات وزخرفية صغيرة، في مشهد يعكس روح البهجة داخل الأسرة.

وأشار إلى أن هذه الطقوس لم تكن مجرد احتفالات شكلية، بل كانت تحمل معاني أعمق تتعلق بالانتماء والذاكرة العائلية، مؤكدًا أن استدعاء هذه التفاصيل يعيد إليه صورًا حية من الماضي، ويجعل من شم النسيم مناسبة لاستحضار الوالدين والأجداد واللحظات الدافئة التي جمعت الأسرة.

محمود سعد: شم النسيم ليس مجرد احتفال بل جزء من الهوية المصرية

وأضاف محمود سعد، أنه قرر إعادة تجربة هذه الطقوس بنفسه داخل أسرته، رغم أنه لم يكن يتقنها من قبل، موضحًا أنه بدأ في إعداد صينية شم النسيم لتعليم الأجيال الجديدة كيفية ممارسة هذه العادات، باعتبارها جزءًا من الهوية والذاكرة المصرية.

وشدد على أن الحفاظ على هذه التقاليد لا يرتبط بشكلها فقط، وإنما بروحها التي تعزز الترابط الأسري، لافتًا إلى أن هذه الممارسات البسيطة قادرة على خلق ذكريات تمتد عبر الأجيال، إذ يتوارثها الأبناء والأحفاد.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتأكيد على أن شم النسيم بالنسبة له ليس مجرد احتفال موسمي، بل "حالة وجدانية"، على حد وصفه، تستدعي الماضي بكل ما فيه من دفء وذكريات، داعيًا إلى الحفاظ على هذه العادات باعتبارها جزءًا من الشخصية المصرية وامتدادًا لروح الأسرة عبر الزمن.

اقرأ أيضًا:

