إسرائيل تستدعي السفير الإيطالي للاحتجاج على تصريحات تاياني حول لبنان

كتب : مصراوي

11:53 م 13/04/2026

إسرائيل وإيطاليا

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، السفير الإيطالي للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التي وصف فيها قصف إسرائيل للمدنيين في لبنان بأنه غير مقبول.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الإيطالي لوكا فيراري احتجاجا إدانة تاياني للهجمات الإسرائيلية "غير المقبولة" على المدنيين في لبنان خلال زيارة لبيروت، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كان تاياني قد كتب في وقت سابق على منصة "إكس" أنه جاء إلى لبنان "للتعبير عن تضامن إيطاليا، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية غير المقبولة على السكان المدنيين".
وكانت الحكومة الإيطالية قد استدعت السفير الإسرائيلي الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية على قافلة من قوات حفظ السلام الإيطالية التابعة للأمم المتحدة في لبنان، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبة واحدة على الأقل دون وقوع إصابات.

أنطونيو تاياني سفير إيطاليا لبنان إسرائيل

نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
