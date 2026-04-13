أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين، مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية.

April 13, 2026

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنه خلال الاتصال بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.