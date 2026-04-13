سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

08:15 م 13/04/2026

أسعار الذهب

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 13-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4800 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6171 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7200 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8228 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255890 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 411400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى نحو 4750 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

