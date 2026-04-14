تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطي،القائم بأعمال عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني ورئيس مجلس إدارة مركز الاستشارات والبحوث العمرانية بكلية التخطيط الاقليمي والعمراني، حول أبرز أنشطة المركز وخطته الاستراتيجية، وما حققه من إنجازات ومشروعات في مجالات التخطيط العمراني والإقليمي، ودوره في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المراكز البحثية والاستشارية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المركز في تقديم الخبرات العلمية والاستشارية للدولة، ومساهمته الفاعلة في دعم خطط التنمية العمرانية بما يعززه من دوره في تنفيذ المشروعات القومية، وبناء قدرات الكوادر الفنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ابتهال أحمد عبد المعطي، رئيس مجلس إدارة المركز، أن المركز يعمل وفق رؤية علمية متكاملة تهدف إلى دعم منظومة التخطيط العمراني في مصر، من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة، وإعداد الدراسات، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل، فضلًا عن تنظيم الفعاليات العلمية، مؤكدة أن المركز يسعى إلى توسيع مجالات التعاون مع مختلف الجهات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن المركز يختص بتقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات التخطيط العمراني والإقليمي، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والتطوير المؤسسي، وتنمية المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال، فضلًا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية، وإصدار النشرات والدوريات المتخصصة في بحوث العمران، بالإضافة إلى تعزيز دوره كجهة استشارية لدى وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها، ومنها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب التوسع في تنظيم الحلقات النقاشية والندوات العلمية لنشر الوعي بأهمية التخطيط العمراني، ودعم تطوير العمران المصري.

وأوضح التقرير، توجه المركز نحو التوسع في برامج التدريب ورفع كفاءة المخططين والمهندسين، خاصة العاملين بالإدارة المحلية، إلى جانب إصدار نشرات علمية متخصصة تتناول القضايا الراهنة في تخطيط المدن والقرى، وتنظيم ندوات لرسم رؤية مستقبلية للعمران المصري حتى عام 2050، وتعزيز التعاون مع المحافظات لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، والتسجيل كجهة استشارية لدى عدد من الجهات القومية، من بينها الهيئة العامة للتصنيع، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلًا عن التعاون مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برامج تدريبية والمشاركة في إعداد المشروعات التنموية.

واستعرض التقرير، أبرز الإنجازات التي حققها المركز، والتي من بينها إصدار الأدلة المرجعية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتنفيذ مشروع التصميمات المعمارية والهندسية للمدينة الجامعية بفرع جامعة القاهرة ببني سويف، إلى جانب إعداد المخطط الهيكلي لامتداد الجامعة بمدينة 6 أكتوبر.

كما تضمن التقرير، تنفيذ عدد من الدراسات والمشروعات المهمة، من بينها تطوير المناطق الشاطئية والواجهات النيلية بأسوان، وإعداد المخطط التأشيري لتنمية السياحة النيلية بمنطقة السد العالي، ودراسات التلوث العمراني بالقاهرة الكبرى، ودراسة الامتداد العمراني الريفي.

وتطرق التقرير، إلى مساهمة المركز في إعداد وتطوير ضفاف النيل بالقاهرة الكبرى، وتنفيذ مشروعات تنسيق الكورنيش والمناطق النيلية، إلى جانب إعداد مخططات تفصيلية لمناطق غير مخططة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر شكر.

كما أشار التقرير، إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظات، من بينها تطوير مناطق ذات أولوية بمحافظة الجيزة، وإعداد دراسات ومخططات عمرانية لعدد من المدن مثل سيوة، الفيوم، نويبع، وأبو رديس.

كما رصد التقرير، أحدث مشروعات المركز، والتي تشمل إعداد المخططات الاستراتيجية والعمرانية لعدد 83 قرية بمحافظة الجيزة، والمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لعدد (150) قرية بالجيزة والفيوم، بالإضافة إلى مشروع تطوير الحرم الجامعي بجامعة القاهرة.