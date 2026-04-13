في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة عرض مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية على مجلس النواب، أكد حماة الوطن دعمه الكامل لهذه الخطوة، باعتبارها تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها.

وأوضح الحزب، أنه في ظل رصد العديد من الحالات المتضررة نفسيًا واجتماعيًا نتيجة القوانين الحالية، يعتزم تنظيم صالون سياسي لمناقشة الأطر التشريعية المنظمة لملف الأسرة المصرية، بما يشمل قضايا الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب مقترح إنشاء صندوق دعم الأسرة.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون ممثلون عن مختلف الجهات المعنية، من خبراء ومتخصصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، بهدف تبادل الرؤى وطرح حلول جذرية لمعالجة المشكلات الناتجة عن القوانين السارية، والوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب جهودها في دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات تتعلق بملف الأحوال الشخصية منذ بداية دور الانعقاد الحالي، حيث تمثل التشريعات المرتقبة، سواء الخاصة بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، فرصة لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس حديثة تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز تماسك المجتمع واستقراره.

وجدد الحزب تأكيده على أهمية تحقيق توافق مجتمعي واسع حول هذه القوانين، لضمان فاعليتها وتحقيق أهدافها، مشددًا على استمراره في دعم كل ما يسهم في حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها.