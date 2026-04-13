قال الإعلامي محمد علي خير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام قضايا الأحوال الشخصية بعد حادثة سيدة الإسكندرية.

وأضاف خير خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون الحكومة للأحوال الشخصية سيُعرض قريبًا على مجلس النواب لدراسته وبحثه، متوقعًا أن يتضمن تعديلات جوهرية تتلافى سلبيات القانون الحالي.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات تشمل حضانة الأب، حيث يحتل المرتبة الـ16 في القانون الحالي، بينما سيحصل على ولاية مباشرة في القانون الجديد.

وتابع أن القانون الجديد سيتناول أيضًا قضية النفقة وآليات تحصيلها من الزوج المطلق، إضافة إلى ضمان عدم تعنت الأم المطلقة في مسألة رؤية الأب لأبنائه.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أهمية المقترح البرلماني الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي لإنشاء مجلس أعلى للأسرة لتوحيد السياسات ودعم قضايا المرأة والطفل.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي في إطار معالجة الثغرات القانونية الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم بما يحفظ استقرار الأسرة المصرية.