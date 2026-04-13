أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالات هاتفية مساء اليوم الخميس، مع كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الاقليمية.

وشهدت الاتصالات تبادلا لوجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة ومستجدات الأوضاع الاقليمية بعد انعقاد المفاوضات الأمريكية - الإيرانية فى إسلام آباد يوم السبت الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية للمفاوضات بما يسهم في تجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة فى إطار تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التهدئة ودعم الاستقرار بالمنطقة.