أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان، عن تحديد موعد إجراء اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق بمشروع المركز التجاري بمنطقة عدلي منصور وذلك يوم غدًا الثلاثاء اعتباراً من الساعة العاشرة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بالمركز التجاري في عدلي منصور.