إقبال كثيف على حديقة الأزهر احتفالًا بشم النسيم

تصوير - هاني رجب:

شهدت الحديقة الدولية بمحافظة القاهرة، اليوم الاثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال احتفالات شم النسيم 2026، إذ توافدت الأسر منذ الساعات الأولى للاستمتاع بالأجواء الربيعية وقضاء يوم ترفيهي وسط المساحات الخضراء.

التفاصيل الكاملة لـ احتفالات المواطنين بشم النسيم بالحديقة الدولة

تنوعت مظاهر الاحتفال داخل الحديقة، إذ امتلأت الممرات بالعائلات، وحرص الأطفال على اللعب في المساحات المفتوحة، في أجواء اتسمت بالبهجة والمرح، وسط حضور لافت للأسر التي التقطت الصور التذكارية لتوثيق لحظاتها الاحتفالية.

وفي مشاهد وثّقتها عدسات "مصراوي"، ظهرت حالة من السعادة والفرح بين المتواجدين داخل الحديقة، إذ أبرزت الصور لحظات تفاعل الأسر مع الأجواء الاحتفالية، ولعب الأطفال وانطلاقهم في أرجاء المكان، ما عكس حجم الإقبال الكبير وروح البهجة التي سيطرت على المشهد.

ويأتي هذا الإقبال ضمن مظاهر الاحتفال التقليدية بشم النسيم، إذ يحرص المواطنون على زيارة الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ترفيهية مع العائلة والأصدقاء.

