رمز كبير وقامة إعلامية.. "شباب النواب" تتابع الحالة الصحية للمستكاوي

كتب : نشأت حمدي

11:51 م 13/04/2026

حسن المستكاوي

أعربت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن اهتمامها الكبير بمتابعة الحالة الصحية للناقد الرياضي القدير حسن المستكاوي، واصفة إياه بأنه أحد أعمدة الإعلام الرياضي الذين أثروا الحياة الرياضية بمهنية وموضوعية لسنوات طويلة.

وفي رسالة دعم دافئة، أكدت اللجنة أن حسن المستكاوي يمثل قيمة استثنائية في الوعي الرياضي المصري، حيث نجح طوال مسيرته في ترسيخ قيم النقد البناء والتحليل العلمي، بعيداً عن التعصب، مما جعله محل احترام وتقدير من كافة الجماهير بمختلف انتماءاتهم.

من جانبه، صرح النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بأن اللجنة تتابع عن قرب تطورات الحالة الصحية للمستكاوي، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة السريعة لجمهوره ومحبيه، ليستكمل مسيرته كصوت للعقل والحكمة في منظومة الإعلام الرياضي.

كما أثنت اللجنة على عطاء المستكاوي الممتد، مؤكدة أن مجهوداته في تعزيز الثقافة الرياضية الرصينة ستظل بصمة واضحة في تاريخ الرياضة المصرية.

واختتمت اللجنة رسالتها بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

