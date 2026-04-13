قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت منذ الأسبوع الماضي وتستمر خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن ذروة الارتفاع ستكون يومي الأربعاء والخميس، وتحديدًا الخميس.

وأشارت إلى أن السبب يعود لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يزيد من فترات سطوع الشمس وارتفاع الحرارة.

وتابعت أن درجات الحرارة ستتجاوز 36 درجة مئوية يوم الخميس، خاصة على القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تسجل ما بين 35 و36 درجة.

وشددت الدكتورة منار غانم على أن هذه الأجواء طبيعية خلال فصل الربيع، مؤكدة أن الموجة الحارة ستنحسر اعتبارًا من يوم الجمعة مع انخفاض يصل إلى 6 درجات.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ما تشهده البلاد يُعد من تقلبات الربيع المعتادة، مشيرة إلى أن المواطنين عليهم التعامل مع هذه الأجواء كجزء من طبيعة الموسم.