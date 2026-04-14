لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟

كتب : أحمد العش

12:11 ص 14/04/2026

الإعلامية لميس الحديدي

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة مطوّلة وجهتها إلى الإعلامي والناقد الرياضي حسن المستكاوي، حملت طابعًا إنسانيًا وودّيًا، استعادت خلالها علاقتهما الممتدة وذكرياتهما المهنية المشتركة.

تفاصيل رسالة الإعلامية لميس الحديدي إلى حسن المستكاوي

قالت "الحديدي" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": إن والد المستكاوي هو الراحل الأستاذ نجيب المستكاوي، واصفة إياه بأنه "عمدة الرياضة في مصر"، مشيرة إلى أن الابن ورث عن والده الشغف نفسه بالصحافة الرياضية، لكنه طوّره بالدراسة والخبرة ليصبح واحدًا من أبرز النقاد الرياضيين في مصر.

وأضافت لميس الحديدي في رسالتها: "عزيزى و صديقى حسن المستكاوى ، قوم يا عم حسن بقى و بلاش تقلقنا عليك فأنت الرفيق و الصديق .. الاهلاوى العظيم الذى لم يكن متعصبا يوما ، الناقد المحترف المثقف الذى يتابع السياسه و يناقشنى فيها كما يتابع الكرة.. قوم يا استاذ حسن علشان نفتكر أيامنا فى مجلة كل الناس حيث كانت بداياتى و كنت انت حينها من اهم كتاب الأهرام و رافقتنا ايضا زوجتك العزيزه الكاتبه الصحفيه جيهان مصطفى ، قوم يا استاذ حسن فكثير مازال فى انتظارك .. انت شايف حال الكورة و انت كثيرا ما تكلمت عن حلول لأزماتها . و الحقيقة اننى لم اكن اجرى اى حوار رياضى إلا بعد استشارة حسن المستكاوى الذى استأنس دائمًا برأيه فحسن المستكاوى ليس مجرد ناقد رياضى لكنه صحفى أولاً ، صوت مستقل يندر وجوده حاليا - فى زمنٍ ارتبكت فيه المعايير- يحترم نفسه و المهنه و يعرف ان البقاء دائماً للقيمه مهما اختلطت الأوراق ."

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي،، رسالتها قائلة: "قوم يا أستاذ حسن و ما تقلقناش عليك أرجوك ، كلنا بندعيلك و بنحبك و تلاميذك مازالوا فى انتظارك"، مؤكدة على مكانته كأحد الأصوات الصحفية المستقلة والمميزة في الإعلام الرياضي.

اقرأ أيضًا:

لميس الحديدي: الحكومة مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية

فيديو.. لميس الحديدي تعلق نجاح على مسلسل "اتنين غيرنا"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
أخبار مصر

إنشاء مجلس أعلى للأسرة.. "مستقبل وطن" يتقدم بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

13 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا تصادم سيارة أجرة ونقل بكفر الشيخ
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
شئون عربية و دولية

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟
أخبار مصر

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟

أخبار

المزيد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو