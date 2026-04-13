نشر المخرج العالمي زاك سنايدر صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

ظهر زاك سنايدر وهو يلتقط صورة مع تركي آل الشيخ، على طريقة السيلفي، وكتب عليها: "مع تركي يا له من قوة مذهلة في عالم الترفيه".

تركي آل الشيخ يكشف عن تعاونه مع المخرج زاك سنايدر

كشف تركي آل الشيخ عن تعاونه مع المخرج العالمي زاك سنايدر، ونشر صورة خلال الفترة الماضية تجمعه بعدد من الضيوف بفعاليات موسم الرياض، ظهر خلالها مع زاك سنايدر وزوجته وكتب عليها: "مع المخرج الأسطورة زاك سنايدر وزوجته المنتجة ديبورا سنايدر، مفاجآت في الطريق".

ويواصل تركي آل الشيخ استضافة عدد كبير من أبرز النجوم من مختلف أنحاء العالم وسط العديد من التعاونات المثمرة.

أعمال ينتظر عرضها المخرج زاك سنايدر

ينتظر المخرج زاك سنايدر عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Brawler".

تدور أحداث الفيلم حول مقاتل من لوس أنجلوس يرتقي في مراتب بطولة UFC نحو المجد، وتكشف القصة عن المسار والتاريخ الشخصي وراء وصوله إلى مصاف نخبة مقاتلي فنون القتال المختلطة، ومن المقرر عرض الفيلم بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

