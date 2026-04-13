الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

05:55 م 13/04/2026

رابطة الأندية المصرية المحترفة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

عقوبات مباراة بيراميدز والمصري:

إيقاف حامد محمد محمود حمدان، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

عقوبات مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا:

إيقاف أحمد خليل إبراهيم حسني، لاعب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة الأهلي وسموحة:

إيقاف حسين علي الشحات علي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف شريف محمد رضا زكي، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف خالد متولي عبد الحميد، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

ترامب: هناك دول ستشارك في الحصار البحري على إيران
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
لحظة غفلة تنتهي بكارثة.. ماذا حدث داخل شركة مطاحن بـ6 أكتوبر؟
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

