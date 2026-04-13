شهدت عدد من محافظات الجمهورية خلال احتفالات عيد الربيع وشم النسيم سلسلة من الحوادث المأساوية، أسفرت عن مصرع 7 أشخاص بينهم أطفال وطلاب، في وقائع متفرقة ما بين حوادث طرق وغرق في مزارع ومجاري مائية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

مأساة الفيوم.. مصرع شابين في حادث تصادم

في محافظة الفيوم، شهدت الساعات الأولى من صباح شم النسيم حادثًا مروعًا إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شابين وإصابة آخر بإصابات خطيرة.

وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة “محمد مصطفى عيد” 17 عامًا، بينما أُصيب ابن عمه “محمد خالد عيد” 18 عامًا، قبل أن يتوفى لاحقًا متأثرًا بإصاباته، وهما من قرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم.

وأوضحت التحريات أن الدراجة النارية كانت تسير بسرعة زائدة، وأثناء محاولة تفادي سيارة ميكروباص وقع التصادم، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

الشرقية.. مصرع فتاتين غرقًا داخل مزرعة سمكية

وفي محافظة الشرقية، تحولت نزهة احتفالية بشم النسيم إلى مأساة، بعدما لقيت فتاتان مصرعهما غرقًا داخل حوض مزرعة سمكية بقرية رمسيس التابعة لمركز صان الحجر.

وتبين أن الضحيتين هما الطالبة “ملك إبراهيم الخميسي” بالصف الأول الإعدادي، والطالبة “مريم عيد سليمان” بالصف الثاني الابتدائي، حيث سقطتا داخل المياه أثناء التنزه، وسط محاولات إنقاذ لم تُكلل بالنجاح.

المنوفية.. انتشال جثمان طالب غرق في بحر سيف

وفي محافظة المنوفية، لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه بحر سيف بدائرة مركز شبين الكوم، بعد نزوله للاستحمام هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

وتبين أن المتوفى يُدعى “عبد الرحمن شريف” 18 عامًا، مقيم بقرية الماي، حيث فقد السيطرة داخل المياه، ما أدى إلى غرقه رغم محاولات الأهالي لإنقاذه.

بني سويف.. وفاة طفل في بحر يوسف

وفي محافظة بني سويف، لقي طفل مصرعه غرقًا في مياه بحر يوسف بقرية الشيخ خطاب بمركز سمسطا، أثناء لهوه احتفالًا بشم النسيم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بغرق طفل يُدعى “ن. إ. ع.” يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري التي نجحت في انتشال الجثمان بمساعدة الأهالي.

الشرقية.. حوادث غرق متفرقة تسفر عن 3 ضحايا

وفي الشرقية، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب غرق في بحر مويس بمركز كفر صقر، فيما لقيت طفلتان مصرعهما غرقًا داخل مزرعة سمكية بمركز صان الحجر، في حوادث متفرقة حولت احتفالات شم النسيم إلى حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.