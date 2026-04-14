بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، في اتصال هاتفي، تلقاه من نائب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية كريستوفر لاندو، مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- وجهات النظر حيال التطورات بالمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية من خلال مجموعات العمل المشتركة في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص التعاون بين الجانبين.

وأشار الأمين العام، إلى حرص مجلس التعاون على تعزيز شراكاته الدولية، وفي مقدمتها الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثمنًا دور وجهود نائب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز العلاقات الخليجية - الأمريكية.