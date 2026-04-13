تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه على بطاقات التموين المستحقة خلال شهر أبريل 2026، وسط اهتمام واسع من المواطنين؛ لمعرفة آلية التأكد من الاستحقاق وطريقة الصرف بشكل صحيح دون أي مشكلات.

أولًا: كيفية معرفة المستفيدين من دعم التموين

أوضحت وزارة التموين، أن تحديد المستحقين يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة أو تسجيل بيانات إضافية، حيث تصل رسالة نصية (SMS) إلى الهاتف المسجل لصاحب البطاقة، بالإضافة إلى ظهور إشعار الاستحقاق على بون صرف الخبز.

وتؤكد هذه الوسائل أن البطاقة مدرجة ضمن الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي.

ثانيًا: استمرار صرف منحة أبريل 2026

أكدت الوزارة، أن صرف دعم شهر أبريل 2026 مستمر طوال الشهر؛ بهدف تخفيف الضغط على المنافذ التموينية ومنع التكدس، مع إتاحة فرصة كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم بسهولة.

ويتم خصم قيمة السلع التي يختارها المواطن مباشرة من إجمالي مبلغ الدعم المخصص على البطاقة.

ثالثًا: قيمة المنحة ومدة الاستفادة

يحصل المستفيد على دعم شهري بقيمة 400 جنيه لمدة شهرين متتاليين، بإجمالي 800 جنيه لكل بطاقة مستحقة، يمكن استخدامها في شراء السلع التموينية الأساسية.

وكانت وزارة التموين، قد انتهت من صرف منحة شهر مارس 2026 بالكامل، بينما يستمر صرف منحة شهر أبريل ضمن نفس الآلية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

رابعًا: أماكن صرف منحة التموين

أتاحت وزارة التموين صرف الدعم من خلال عدد من المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات، وتشمل:

المجمعات الاستهلاكية

منافذ جمعيتي

بدالي التموين

منافذ كاري أون

ويتم الخصم تلقائيًا من رصيد الدعم عند شراء السلع المختارة.

خامسًا: إمكانية تجزئة صرف الدعم

وفرت الوزارة مرونة كاملة في صرف المنحة، حيث يمكن للمستفيد تقسيم مبلغ الـ400 جنيه على أكثر من عملية شراء خلال الشهر، بحد أقصى 4 مرات، دون إلزام بصرفه دفعة واحدة.

ويهدف هذا النظام إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها بشكل تدريجي ومنظم.