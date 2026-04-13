روما (أ ش أ)

اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر "غير مقبولة".

وقالت ميلوني في بيان اليوم الاثنين: "أجد تصريحات الرئيس ترامب بحق البابا غير مقبولة. البابا هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، ومن الطبيعي أن يدعو إلى السلام ويدين جميع أشكال الحرب"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وانتقد ترامب أمس الأحد البابا ليو بعد دعواته إلى إنهاء الحروب، قائلا إنه ليس "من أشد المعجبين" به، ووصفه بأنه "ليبرالي للغاية"، متهما البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".