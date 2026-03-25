استهل رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، سلسلة اللقاءات التي يعقدها اليوم الأربعاء مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة بالمجلس، حيث التقى النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، كما التقى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس مع 11 رئيس هيئة برلمانية في اجتماعات منفصلة، تضم أحزاب: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوفد، الإصلاح والتنمية، العدل، النور، التجمع، والمؤتمر، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على أجندة العمل البرلماني.

حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة على أجندة الهيئات البرلمانية، إلى جانب استعراض أولويات العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الإقليمية والظروف السياسية الراهنة، التي تتطلب بحث عدد من القضايا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات المطروحة داخل اللجان النوعية، تمهيدًا لعرضها خلال جلسات المجلس المقبلة.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد بجلساته العامة يوم 29 مارس الجاري، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والتشريعية ذات الأهمية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الموعد الدستوري المحدد لإحالة الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى مجلس النواب، وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري، بحد أقصى 31 مارس 2026، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإعداد وإقرار الموازنة.