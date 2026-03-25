اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخلية إدارة الأزمة المنبثقة عن اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والدكتور علي عبد الفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرع لشؤون شركات التوزيع، لمتابعة خطة العمل، وأنماط التشغيل الجديدة والإجراءات التي تم اتخاذها على صعيد تحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر، وترشيد الاستهلاك، وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدمة لكل كيلووات.



يأتي ذلك في ضوء تداعيات استمرار التصعيد العسكري، وما نتج عنها من ظروف طارئة في أسعار وإمدادات الطاقة وانعكاس ذلك على المنطقة ودول الإقليم.



وناقش الدكتور محمود عصمت، خطة التشغيل ومتابعة الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك، ومواصلة الاستعدادات لمواجهة كل الاحتمالات والمتغيرات والنتائج التي قد تترتب على إطالة أمد العمليات العسكرية والأوضاع بالمنطقة ومستجدات الخطة؛ لضمان أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وخطة العمل للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان أمن واستدامة التيار الكهربائي، وتمت مراجعة الاحتياطيات التشغيلية من الوقود المكافئ في جميع المحطات، وأنماط التشغيل التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لتعظيم العائد على وحدة الوقود وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك متابعة الجدول الزمني لإضافة القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة ومساهمتها في مزيج الطاقة.

وأكد عصمت التنسيق الدائم والتواصل المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والعمل المشترك على تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة احتياطي الوقود في كل محطة ومراجعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات استهلاك الوقود والإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الاستهلاك؛ لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكل الاستخدامات، موضحًا الدور المحوري لمراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمركز القومي للتحكم في الطاقة.

وأشاد الوزير بالوجود الميداني لجميع القيادات على مدار اليوم خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا استمرار المتابعة اللحظية لكل المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية، وأن الشبكة القومية للكهرباء قوية وقادرة إنتاجًا، ونقلًا، وتوزيعًا، والكهرباء متاحة لكل الاستخدامات بجودة واستمرارية واستدامة.