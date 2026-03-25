إعلان

سماء ملبدة بالغيوم.. تساقط أمطار متقطعة على جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

04:21 م 25/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    امطار بطور سيناء
  • عرض 5 صورة
    امطار وغيوم
  • عرض 5 صورة
    تساقط الامطار
  • عرض 5 صورة
    امطار وغيوم بالطور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، تقلبات جوية حيث غطت السحب سماء المدينة، وتساقط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، وجاهزية معدات الحملة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار ، مؤكدًا أن الطرق الدولية والساحلية الواقعة في نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي.

تطهير مخرات السيول

وأكد أنه جرى تطهير مخرات السيول والبحيرات والسدود الصناعية، تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة الدورية لها للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه السيول.


غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية بالوحدات المحلية

على جانب آخر، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، والتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس بكافة مدن المحافظة.

طقس غائم وأمطار خفيفة

وأوضح المركز أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس غائم، وتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية المعدات الثقيلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لسيول خلال الساعات المقبلة.

جنوب سيناء مدينة الطور أمطار خفيفة سحب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

