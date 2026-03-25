الطقس.. أسباب انقطاع المياه خلال فترات الأمطار

كتب : محمد عبدالناصر

03:48 م 25/03/2026

قطع مياه الشرب

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الأربعاء، احتمالية تخفيض أو قطع المياه عن بعض المناطق لفترات محدودة خلال موجات الطقس السيئ، مؤكدًا أن ذلك يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على كفاءة الشبكات وجودة المياه.

جاء ذلك تزامنًا مع موجات الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار، في إطار الحفاظ على كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

سبب انقطاع المياه في حدائق أكتوبر

وأوضح "الجهاز" أن هذا الإجراء يأتي نتيجة عدد من الأسباب الفنية، في مقدمتها التخفيف عن محطات صرف المياه ومحطات الرفع، والتي تتعرض لضغوط تشغيلية متزايدة مع زيادة كميات مياه الأمطار المتدفقة، الأمر الذي يستلزم إعادة توزيع الأحمال على الشبكات بشكل يضمن استمرار عمل المنظومة بكفاءة ومنع حدوث أي أعطال مفاجئة.

ووفقًا لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، يُعتبر تخفيض أو قطع المياه،إجراء احترازيًا للحفاظ على جودة مياه الشرب، خاصة في ظل احتمالية زيادة معدلات العكارة في مياه النيل خلال فترات سقوط الأمطار، نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالأتربة والشوائب، وهو ما قد يؤثر مؤقتًا على خصائص المياه الخام التي يتم سحبها إلى محطات التنقية.

توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أمس، أن اليوم الأربعاء وغدا الخميس تتعرض البلاد لموجة قوية من التغيرات في حالة الطقس، إذ بدأت صباح اليوم أمطار غزيرة من السواحل الشمالي وحتى المناطق الجنوبية، كما تكونت السيول على عدد كبير من المناطق.

