أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق مدينة نصر باستثناء مناطق ( زهراء مدينة نصر، منشأة ناصر، والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة)، وذلك يوم الجمعة الموافق 27-3-2026، اعتبارًا من الساعة 4 مساءً ولمدة 24 ساعة.

سبب انقطاع المياه في القاهرة يوم الجمعة

وأوضح "البيان" أن سبب الانقطاع يعود إلى توصيل خط مياه جديد قطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، بهدف تحسين واستدامة الخدمة للمواطنين.

تعليمات مهمة لأصحاب المخابز والمستشفيات بشأن انقطاع المياه

وأهابت شركة مياه الشرب، بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً أنها قامت بتجهيز كافة المعدات والكوادر الفنية والهندسية والعمالية لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وضمان عودة المياه.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتوزيع سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا في المناطق المتأثرة، مع إمكانية الاتصال بالخط الساخن 125 أو خدمة الواتس آب على رقم 01006665125 لطلب المياه.

وأعربت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن أسفها بسبب فترة الانقطاع المؤقت، مؤكدة أن ذلك جاء لأسباب فنية خارجة عن إرادتها، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة واستدامة المياه لجميع المواطنين.

