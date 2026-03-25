ضحايا الطقس السيئ.. مصرع شاب سقطت فوقه أخشاب بالفيوم بسبب الرياح

كتب : علي عبد المنعم

04:15 م 25/03/2026
شهدت عزبة "جرين" التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة الجمال بمركز طامية في محافظة الفيوم، واقعة مأساوية تزامنًا مع موجة الطقس السيئ، حيث توفي شاب متأثرًا بإصابته البالغة بعد سقوط قطع خشبية عليه نتيجة شدة الرياح المصاحبة لهطول أمطار غزيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من طارق هيبة، رئيس مركز ومدينة طامية، يفيد بوقوع الحادث.

وبحسب شهود عيان، كان الشاب محمود هاني أحمد (23 عامًا) يستقل دراجة بخارية بالقرب من موقع الواقعة، حين تسببت سرعة الرياح في سقوط بعض القطع الخشبية بأحد المنازل، لتتطاير وتسقط بشكل مفاجئ فوق رأسه، ما أدى إلى إصابته بإصابة خطيرة.

نقل المصاب ووفاته بالمستشفى

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إسعاف نقلت الشاب إلى مستشفى طامية المركزي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بكسر في الجمجمة ونزيف حاد بالمخ.

إجراءات قانونية

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذيرات من موجة الطقس

وتأتي هذه الحادثة في ظل موجة الطقس التي تشهدها المحافظة، والتي تتسم برياح شديدة وأمطار غزيرة، ما يستدعي توخي الحذر خاصة في المناطق المفتوحة أو القريبة من المباني غير المؤمنة.

