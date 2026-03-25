إعلان

الزراعة: إزالة 384 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

كتب : عمرو صالح

04:05 م 25/03/2026

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، اليوم الأربعاء، عن إزالة فورية لنحو 384 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمختلف المحافظات، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

تفاصيل عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات

وتلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الإدارة المركزية لحماية الأراضي تضمن تفاصيل عمليات الإزالة التي نُفذت بكل حزم بالتنسيق مع مديريات الزراعة والجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات لتبويرها..

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لضمان ردع المتعدين، مشيرًا إلى أن غرف العمليات والمسؤولين المعنيين تواجدوا ميدانيًا بمواقع العمل طوال أيام العيد لرصد أي تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار "راشد" الى استمرار أعمال المرور والمتابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مدار الساعة، مشددة على أنه لا تهاون مع أي محاولات لاستغلال فترات الأعياد للقيام بأعمال بناء مخالف، وأن الوزارة تقف بالمرصاد لأي تعدي يمس الأمن الغذائي المصري.

الزراعة: ضرورة الإبلاغ عن أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية

وناشدت وزارة الزراعة، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للتعدي أو الشروع في البناء على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال التواصل مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تمكن الأجهزة المعنية من وأد المخالفة في مهدها وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية الأصلية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

