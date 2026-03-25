إعلان

عاصفة ترابية تجتاح البحر الأحمر وتغلق طريق "الزعفرانة - رأس غارب"

كتب : علي عبد المنعم

04:00 م 25/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة البحر الأحمر، غلق طريق "الزعفرانة - رأس غارب" في الاتجاهين، نتيجة تعرض المنطقة لعاصفة ترابية شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، وذلك ضمن تداعيات موجة الطقس السيئ التي تضرب عدة مناطق.

انعدام الرؤية وإجراءات عاجلة

وقالت المحافظة في بيان عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، إن قرار الغلق جاء حفاظًا على سلامة المواطنين، بعد أن أدت شدة الرياح المحملة بالأتربة إلى تراجع مستوى الرؤية بشكل كبير، ما يشكل خطرًا على حركة السير ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، وعدم استخدام الطريق لحين تحسن الطقس وعودة الرؤية بشكل طبيعي.

كما ناشدت قائدي المركبات بمتابعة البيانات الرسمية الخاصة بحالة الطقس الآن، والتأكد من الطرق البديلة قبل التحرك، في ظل استمرار موجة الطقس وتأثيراتها المختلفة.

استمرار المتابعة لحين تحسن الأحوال

وأكدت الجهات المعنية استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطريق، تمهيدًا لإعادة فتحه فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس، بما يضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

