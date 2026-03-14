إعلان

محافظ الجيزة: 19 مخالفة لسيارات السرفيس لتقطيع الخطوط وتحصيل أجرة زائدة

كتب : محمد نصار

02:07 م 14/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حملات تفتيش موسعة بالجيزة لمتابعة تطبق تعرفية المواصلات الجديدة (1)
  • عرض 6 صورة
    حملات تفتيش موسعة بالجيزة لمتابعة تطبق تعرفية المواصلات الجديدة (4)
  • عرض 6 صورة
    حملات تفتيش موسعة بالجيزة لمتابعة تطبق تعرفية المواصلات الجديدة (5)
  • عرض 6 صورة
    حملات تفتيش موسعة بالجيزة لمتابعة تطبق تعرفية المواصلات الجديدة (2)
  • عرض 6 صورة
    حملات تفتيش موسعة بالجيزة لمتابعة تطبق تعرفية المواصلات الجديدة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة التي ينفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي لضبط منظومة النقل الجماعي والتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب الرسمية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن الحملات أسفرت اليوم عن ضبط 19 مخالفة متنوعة شملت تقطيع وتقسيم خطوط السير وتحصيل أجرة أزيد من المحددة حيث تم ضبط 10 حالات تقطيع أو تقسيم لخط السير خلال حملة تفتيشية أمام بوابات حدائق الأهرام بالإضافة إلى 7 حالات تقسيم خط السير وتحصيل أجرة أزيد من المحددة بشارع السودان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما أشار المحافظ، إلى أنه فور ورود شكوى من إحدى الراكبات تفيد بتضررها من سائق سيارة سرفيس لقيامه بتحصيل أجرة زائدة تم التعامل الفوري مع الشكوى وضبط السيارة محل البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائق.

وتم ضبط سيارة سرفيس بميدان الجيزة لقيام قائدها بتحصيل أجرة أزيد من المحددة وسوء تعامله مع الركاب وذلك عقب رصد شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

وشملت الحملات مواقف العامل الأول في إمبابة ومواقف الصف والحوامدية والبدرشين أطفيح للتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة.

وشدد محافظ الجيزة، على أن شكاوى المواطنين تحظى بأولوية قصوى ويتم التعامل معها بشكل فوري من خلال غرفة العمليات بالمحافظة وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط داخل المواقف وخطوط السير بما يضمن حماية المواطنين وعدم استغلالهم والالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر: شبورة ورياح نشطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الجيزة مخالفات السرفيس أجرة السرفيس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ميزة جديدة من تيك توك لتشغيل الأغاني الكاملة داخل التطبيق.. تفاصيل
أخبار و تقارير

"السماء صفراء".. عاصفة ترابية تغطي القاهرة
مصراوى TV

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
زووم

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
سفرة رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص