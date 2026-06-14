ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة، واستعراض خطط التطوير المستقبلية التي تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وزير التموين: الشركة القابضة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات المواطنين

أكد الدكتور شريف فاروق، خلال الاجتماع، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ استراتيجية وزارة التموين الهادفة إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، فضلًا عن دورها في تعزيز استقرار الأسواق من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة بجميع المحافظات.

شريف فاروق: ضخ السلع مستمر لضمان استقرار الأسواق

أشار الوزير، إلى أن الشركات التابعة تواصل توفير السلع الأساسية للمواطنين على مدار العام، وضمان استمرار ضخها بالأسواق بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحفاظ على استقرار الأسواق.

الوزير: الشركة القابضة الذراع التنفيذية للمبادرات والمعارض السلعية

أوضح وزير التموين، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضطلع بدور رئيسي في تنفيذ المبادرات والمعارض السلعية، من خلال المشاركة في معارض «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس» والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن إتاحة السلع للمواطنين بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.

شريف فاروق: الحفاظ على مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ضرورة

شدد الوزير، على أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة وضمان توافر السلع بصورة منتظمة.

وزير التموين: الصناعات الغذائية قطاع استراتيجي يدعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور شريف فاروق، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يحققه من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل ودعم التجارة الداخلية ورفع القدرات الإنتاجية والتصديرية.

شريف فاروق: مواصلة التطوير وتعظيم الاستفادة من الأصول

أشار الوزير، إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز القدرات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.

الوزير: مشروع «كاري أون» يدعم تطوير تجارة التجزئة

أوضح وزير التموين، أن مشروع «كاري أون» يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، عبر نموذج تجاري حديث يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

شريف فاروق: الحوكمة والشفافية أساس الاستدامة المالية

أكد الوزير، ضرورة الاستمرار في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز قدرتها على أداء دورها التنموي والاقتصادي.

وجه الدكتور شريف فاروق، في ختام الاجتماع، الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالأداء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.