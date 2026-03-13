أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابي على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى شمال ووسط الصعيد، يصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصحراء الغربية وشمال الصعيد وبعض مناطق القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد من تدهور الرؤية الأفقية تدريجيًا لتصل إلى أقل من 1000 متر، مشيرة إلى مجموعة من التدابير الوقائية، منها الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة والأشجار، والقيادة بحذر على الطرق خاصة الصحراوية والسريعة، وارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر أثناء الخروج.

