إعلان

إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي

كتب : أحمد الجندي

12:27 م 13/03/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (9)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (6)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (8)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (7)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (3)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (5)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (15)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (4)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (14)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (2)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (13)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (11)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (1)
  • عرض 15 صورة
    إقبال كثيف على انتخابات نقابة المهندسين باستاد القاهرة الدولي (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - محمود بكار

رصدت عدسة موقع "مصراوي" 15 صورة تبين أجواء انتخابات نقابة المهندسين التي انطلقت صباح الجمعة في استاد القاهرة الدولي، حيث يشهد المكان تجمعًا كبيرًا من المهندسين ، مع تهافت واضح على صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار ممثليهم.

وتشهد الانتخابات حرصًا كبيرًا من المهندسين على الإدلاء بأصواتهم في جو ديمقراطي ومنظم، وسط إجراءات تنظيمية لتسهيل سير العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المشاركين، وسط منافسة بين المرشحين

وتأتي هذه الانتخابات في ظل اهتمام واسع من المهندسين بمستقبل النقابة، ودورها في دعم التخصصات الهندسية والمشروعات الوطنية.

اقرأ أيضاً:

بعد زيادة البنزين..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو

هل ستتأثر أسعار الخضراوات والفاكهة بزيادة البنزين؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المهندسين استاد القاهرة الدولي الانتخابات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
أخبار وتقارير

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع البريطاني يربط بين "بوتين" والتكتيكات العسكرية الإيرانية..
إعلام الوزراء: "العمل" تطلق 4435 فرصة شاغرة في 7 محافظات
أخبار مصر

إعلام الوزراء: "العمل" تطلق 4435 فرصة شاغرة في 7 محافظات
ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حوادث وقضايا

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"