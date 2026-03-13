تصوير - محمود بكار

رصدت عدسة موقع "مصراوي" 15 صورة تبين أجواء انتخابات نقابة المهندسين التي انطلقت صباح الجمعة في استاد القاهرة الدولي، حيث يشهد المكان تجمعًا كبيرًا من المهندسين ، مع تهافت واضح على صناديق الاقتراع للمشاركة في اختيار ممثليهم.

وتشهد الانتخابات حرصًا كبيرًا من المهندسين على الإدلاء بأصواتهم في جو ديمقراطي ومنظم، وسط إجراءات تنظيمية لتسهيل سير العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المشاركين، وسط منافسة بين المرشحين

وتأتي هذه الانتخابات في ظل اهتمام واسع من المهندسين بمستقبل النقابة، ودورها في دعم التخصصات الهندسية والمشروعات الوطنية.

