دخان كثيف في كرداسة.. النيران تلتهم مصنع تعبئة وتغليف في أبو رواش

كتب : محمد شعبان

10:58 ص 13/03/2026 تعديل في 01:43 م
    سحابة دخان تغطي سماء كرداسة
    ارتفاع ألسنة النيران بموقع حريق مصنع كرداسة
    تصاعد الدخان بموقع الحريق

اندلع حريق داخل مصنع للتعبئة والتغليف بطريق أبو رواش مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، صباح الجمعة.

حسب المعاينة الأولية، نشبت النيران داخل مصنع "كيرنو فووم"، المكون من طابق واحد على مساحة تقدر بنحو ألف متر مربع، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان بمحيط المنطقة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة مع تقليل حجم الخسائر.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

