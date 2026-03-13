اندلع حريق داخل مصنع للتعبئة والتغليف بطريق أبو رواش مركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، صباح الجمعة.

حسب المعاينة الأولية، نشبت النيران داخل مصنع "كيرنو فووم"، المكون من طابق واحد على مساحة تقدر بنحو ألف متر مربع، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان بمحيط المنطقة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة مع تقليل حجم الخسائر.

